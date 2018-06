Homens não entendem de carro mais que mulheres, aponta estudo

Esta é para acabar com o machismo. Homens não entendem mais do que as mulheres quando o assunto é carro. Uma pesquisa da Unipart Automotive, empresa de peças automotivas, concluiu que os dois gêneros têm as mesmas dúvidas e nível de conhecimento.

Tanto homens como mulheres evitam oficinas mecânicas com medo de serem enganados pelos profissionais. Mais: 19% deles não sabe como se abre o capô, 16% ligam para o pai para se informar e, bingo, 10% telefonam para a esposa quanto o carro quebra no meio da rua, do nada.

Foram entrevistadas 2 mil pessoas no Reino Unido.

Via Terra