Uma pesquisa apontou que 1/3 dos homens preferem uma noite de videogame a uma noite com a namorada/esposa. Por que? É mais rápido e divertido jogar do que satisfazer as mulheres, justificaram.

O estudo foi feito pelo site britânico PS3pricecompare.co.uk com 1130 homens.

Concordam?

Via Jornal do Brasil