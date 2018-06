Hospital de SP libera entrada de bichos de estimação para visitar pacientes

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, liberou a entrada de bichos de estimação para visitar pacientes. Agora, cachorros, gatos e até passarinhos podem ser levados a seus donos em recuperação. A medida foi tomada após três anos de testes e preparo de profissionais, de acordo com um rígido protocolo. Para Paulo de Tarso Lima, coordenador da área que implanta as medidas de humanização no hospital, o contato com os animais ajuda na recuperação dos pacientes por levar “felicidade, paz e bem-estar.”

(Via Folha)