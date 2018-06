Instagram enfrenta instabilidade e usuários reclamam

A rede social de fotos Instagram apresentou algumas falhas neste sábado, 12. Pelo Twitter, muitas pessoas reclamavam da instabilidade do serviço no mundo inteiro. A própria rede social confirmou que trabalhava para resolver o problema no carregamento de imagens na timeline dos usuários. E pediu paciência.

We’re working to fix a feed delivery issue. Thank you for your patience. — Instagram (@instagram) April 12, 2014

A equipe não informou quanto tempo demoraria até que a falha fosse completamente resolvida. Aparentemente, os usuários conseguiam entrar no aplicativo normalmente, mas nenhuma nova foto aparecia na linha do tempo.

qual o problema desse instagram? — (@_yasilva) April 12, 2014

Instagram informando que o serviço voltou ao normal para iOS. Para Android, alguns usuários ainda com problema para atualizar o feed. — Ministry (@ivobrasil) April 12, 2014

Eu nem sabia que o instagram que não estava funcionando. Achei que o problema era da internet. — Teorema Katherine (@eucatharine) April 12, 2014

Instagram sufre una caída mundial. Se está trabajando en la solución del problema. — Rober Báez (@Robeer32) April 12, 2014

E na internet, claro que isso acabou virando uma piada entre os próprios usuários. Com a hashtag #InstagramIsDown eles postavam algumas brincadeiras pelo Twitter.