Internautas tiram a roupa para apoiar colega que teve suas fotos nuas publicadas no Facebook

Fotos de homens e mulheres nuas, com ares artísticos ou um simples retrato em frente ao espelho. Assim, até parece algum trabalho erótico ou pornográfico, mas não passa de um meio de suporte que amigos encontraram para levantar o ânimo de uma colega que teve imagens íntimas expostas nas redes sociais.

Essa é a intenção do blog Meu Sorriso de Gato da Alice. Após uma ‘amiga do peito e de peito’ ter o celular furtado e as fotos nuas que tinha armazenado colocadas no Facebook, o grupo resolveu ajudar. Condoídos, passaram a tirar e divulgar fotos próprias nus para ‘compartilham da sensação de impotência, mas não se curvam à caretice desses tempos!’. Nos comentários dos visitantes do blog, as pessoas apoiavam a ideia dos amigos da Xaxa, como foi identificada a vítima do furto do celular.

Não é a primeira vez que um movimento assim acontece na rede. Em 2011, chineses também tiraram a roupa para protestar contra investigação do governo da China a respeito do artista Aiweiwei.

