iPhone 4S que roda Android é lançado na China

Muitos fãs da Apple vão se contorcer agora. Na China, foi lançado um iPhone 4S que roda Android, o sistema operacional arquirival do iOS, do Google. Mas, naturalmente, não se trata de uma versão autêntica do smartphone da Apple, embora por fora a cópia pareça praticamente perfeita. O celular tem a mesma resolução do iPhone 4S (960×640 pixels), 512 MB de memória e capacidade de armazenamento de 8 GB, bem inferior ao último modelo da Apple. Os chineses ainda desenvolveram uma própria versão do Siri, batizada de Vlingo.

Você compraria?



(Via MicDigi)