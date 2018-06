‘iPhone 5’ chega na China antes do iPhone 4S no mundo. E custando R$ 60

A Apple pode ter desanimado seus fãs ao lançar apenas uma versão melhorada do iPhone 4. Na China, “aparentemente”, este problema não ocorreu: o site de vendas Taobao.com já oferece o iPhone 5. E pela bagatela de R$ 60.

Como pode? Pirataria. Os consumidores não parecem estar preocupados com o fato de o suposto aparelho nem ter sido lançado. “É realmente muito bom. Eu já usei por alguns dias e vale o custo”, postou um internauta nos comentários, segundo o jornal The Times of India.

Alguns vendedores do site, um Mercado Livre chinês, tomam o cuidado de chamar os celulares que vendem de “HiPhone 5” para evitar problemas de direitos autorais. Só que, mesmo assim, os smartphones trazem o logo da Apple e o nome “iPhone 5G” na bateria.

Uma inspeção do governo encontrou 61 vendedores de “iPhones 5” no site. Os aparelhos, inclusive, permitem dois chips.