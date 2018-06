iphone, da Gradiente, já está à venda por R$ 700

E a Gradiente colocou o seu iphone à venda. Está na loja virtual da fabricante. O modelo custa R$ 700, cerca de três vezes menos que a versão mais simples do iPhone da Apple.

E, além do preço menor, o aparelho também traz características mais simples que seu “primo” rico criado por Steve Jobs. Com o título de “Neo One GC 500 SF”, o iphone tem tela de 3,7 polegadas, resolução de 320 x 480 e processador com frequência de 700 MHz, muito aquém da última versão do smartphone da Apple.

O aparelho, ao invés do iOS, roda Android, na versão Gingerbread, tem espaço para dois chips, Wi-Fi, 3G e entrada para cartão de memória.

A Gradiente surpreendeu a todos em dezembro quando disse que era a dona da marca iphone no Brasil e lançaria aparelhos com o nome. Entenda a história nesta reportagem.

Via Olhar Digital