A banda Iron Maiden anunciou o lançamento de sua própria cerveja. Com o nome Trooper, a bebida foi desenvolvida pelo vocalista Bruce Dickinson em conjunto com a cervejaria da família Cheshire Robinsons.

Com lançamento em maio, será uma bitter ale com 4,8% de teor alcoólico. O grupo criou até uma página no Facebook especialmente para o lançamento.

Abaixo, o próprio Bruce Dickinson explica o lançamento:

Via R7