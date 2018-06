Jay-Z lança música com choro de filha recém-nascida

Beyoncé ainda está no hospital, mas sua filha Blue Ivy Carter já está ganhando os holofotes da música. O choro da recém-nascida foi incluída em uma canção que Jay-Z compôs em homenagem ao nascimento do que chamou de “sua maior criação.” Em Glory (feat. B.I.C.), o rei do hip-hop se mostra um paizão coruja: “o sentimento mais incrível que eu já senti/ palavras não conseguem descrever”, canta ele no início da música, que rapidamente vazou na internet e entrou para os trending topics do Twitter.

Curtiu a homenagem?