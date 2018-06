Johnny Depp está solteiro: namorada o largou para ficar com uma mulher

Johnny Depp está solteiro novamente. O ator foi abandonado pela sua namorada, a atriz Amber Heard. Bissexual, ela trocou o intérprete do capitão Jack Sparrow por uma mulher: está saindo com uma supermodelo.

O romance de sete meses, conta o tabloide britânico The Sun, acabou após Amber viajar a Paris no feriado com Marie de Villepin, filha do ex-premiê Dominique de Villepin. Ainda segundo o jornal, Amber e Marie têm sido vistas juntas com frequência, andando por Paris, indo para cinemas e até dando voltas de scooter.

O motivo do término, segundo contaram pessoas próximas, foi que a atriz já não aguentava os humores de Depp.

Eles se conheceram durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado (2011). Na época, Depp era casado com Vanessa Paradis e anunciou o fim do relacionamento em junho passado. Em seguida, oficializou o namoro com Amber.