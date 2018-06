Jornalismo digital: A imprensa alternativa 2.0?

Este é o tema que os jornalistas Paulo Henrique Amorim e Luis Nassif debaterão na segunda-feira, 25, às 19h30, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. O evento faz parte do ciclos de debates ‘Ideais online – Informação, arte e cultura digital’.

O objetivo deste encontro é discutir o jornalismo online que é feito por jornalistas ou qualquer pessoa por meio de blogs e outras mídias sociais. O mediador será Pedro Alexandre Sanches, jornalista, editor do site Farofafá.

Debate:

Quando: Segunda-feira, 25/11, às 19h30

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – SP

http://ideiasonlineccbbsp.com.br/

/GABRIELA MARÇAL