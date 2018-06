Justin Bieber está falando português. Pelo menos tentando. Ele não parava de falar “obrigada” no Porcão, no Rio, onde foi almoçar nesta terça-feira, relata o Twitter da churrascaria. “O maitre o corrigia obrigaDO”, postaram. Mesmo assim, Bieber insistia em falar no feminino.

Segundo a churrascaria, o jovem gostou de todos os tipos de carne. Só não curtiu coração.

Olha a foto que ele tirou com o funcionário do Porcão.