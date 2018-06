Justin Bieber é o pior artista pop da história, elege revista

Ninguém bate Justin Bieber no quesito pior artista pop de todos os tempos. É a opinião da revista britânica NME, que colocou o astro teen no topo do ranking das 20 maiores atrocidades da música.

O motivo? “É a arma do rapper Usher para dominar o planeta e transformar a todos em zumbis com cérebros de garotas de 12 anos e com o mesmo corte de cabelo. Parem-no enquanto é tempo!”, diz a publicação.

Em segundo lugar, ficou a banda Black Eyed Peas. Veja a lista completa.

Concordam?