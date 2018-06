Depois de ganhar os prêmios de melhor cantor masculino e melhor cantor pop no MTV Europe Music Awards, Justin Bieber resolver cair na night no último domingo. Foi para uma balada gay em Belfast, na Irlanda do Norte, diz o site Contact Music.

Segundo a publicação, foi uma forma de o astro se esconder da multidão de fãs que o seguiam por todos os lados. Para tanto, usou uma tática de fuga do hotel: uma saída discreta pela cozinha.