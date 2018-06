Juvenal Juvêncio: Grandes astros vão tocar no Morumbi. Na concorrência, Chitãozinho e Xororó

O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, disse que os “grandes nomes” da música internacional querem o Estádio do Morumbi e não vão se apresentar nas outras arenas multiuso e no centro de convenções Piritubão, que São Paulo vai ganhar nos próximos anos. Por que? “Estamos perto dos Jardins, do Palácio do governo, veja quem compra ingressos para esses shows. Na concorrência vão tocar outras pessoas, Chitãozinho e Xororó, não sei o quê”, justificou o cartola são-paulino em entrevista à Folha de S. Paulo.

“Madonna chega aqui e põe 201 mil pessoas em três dias e ela fala, eu quero voltar é aqui nesta casa. A mesma coisa com a Beyoncé, com o Paul McCartney. Eles não vão a outros estádios. Vão ter shows nos outras arenas, acredito, mas de menor envergadura.”, completou ele.

Concordam?