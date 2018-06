Ketchup Heinz começa a ser produzido no Brasil

Antes importado, o ketchup Heinz começou a ser produzido no Brasil, informa o jornal Valor Econômico. A fábrica fica em Goiás, nas instalações da Quero, comprada por R$ 1 bilhão pela empresa em 2011.

Segundo o jornal, o volume de produção deve ser o mesmo que era anteriormente importado. E que os planos para a fabricação no Brasil já estavam traçados antes de a Heinz ser vendida para brasileiros. A publicação não informa se o preço do ketchup irá cair no mercado nacional.