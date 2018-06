Luiza, que voltou do Canadá, vai estrelar comercial

Atualizado às 12h desta quinta-feira, 19.

Já cansou de ouvir falar sobre Luiza? A estudante paraibana, de 17 anos, que voltou do Canadá hoje de manhã, já está colhendo os frutos de toda a repercussão em volta de seu nome na internet. Segundo o colunista social Gerardo Rabello, várias agências de publicidade estão interessadas em sua filha. E ela deve estrelar uma campanha em breve, informa o jornal O Globo.

“No início, minha filha ficou assustada porque da noite para o dia recebeu dezenas de mensagens e solicitações no Facebook, e até retirou sua conta do ar. Mas agora Luiza está mais tranquila. Muitas pessoas têm me abordado na rua e perguntado por ela”, afirmou Rabello ao jornal, antes de Luiza chegar.

Desde o início da semana, os termos “Luiza”, “Canadá” aparecem frequentemente entre os trendings topics do Twitter. Empresas de viagem e de comunicação também entraram na brincadeira, o que ajudou a popularizar ainda mais o “meme.”

