Maioria das mulheres sente atração por outras mulheres, aponta estudo

60% das mulheres admitem que já se sentiram atraídas por outras mulheres. É o resultado de uma pesquisa da Universidade de Boise, que entrevistou 484 moças heterossexuais – 45% disseram já ter beijado outras do mesmo sexo e 50% dizem ter fantasias sexuais constantes com garotas.

O motivo, dizem os pesquisadores, é que as mulheres sentem-se mais conectadas umas às outras, aumentando as chances de intimidade e romantismo. Ainda, afirmam, o desejo pelo mesmo sexo aumenta com a idade.

Via Nova