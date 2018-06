Vamos montar o mapa da acessibilidade em SP. Colabore!

Em 3 de dezembro é celebrado o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. Para promover discussão sobre o tema, convidamos nossos leitores a participar da produção de um mapa colaborativo da acessibilidade em São Paulo.

A proposta é que os internautas enviem pelo Instagram – com a hashtag #AcessibilidadeEstadao – fotos de locais da cidade que não são acessíveis a pessoas com deficiência, ou daqueles que são exemplos de acessibilidade. É importante informar o endereço e o tipo de acessibilidade que oferece. Por exemplo: Biblioteca de São, acessível para pessoas com deficiência auditiva. As contribuições podem ser enviadas até 3 de janeiro de 2014.

/ GABRIELA MARÇAL