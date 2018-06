MonicaParadeEstadao: Mapa colaborativo já tem 46 Mônicas. Você viu as outras 4?

O Estadão está alimentando com fotos de leitores um mapa coloborativo do Mônica Parade. Já recebemos 513 cliques no Instagram com a hashtag #MonicaParadeEstadao. Apesar da grande participação, ainda não recebemos registros de estátuas que estão em quatro endereços:

– CEU Quinta do Sol – Av. Luís Imparato, 564, Cangaíba

– Largo do Rosário, 59, Penha

– CEU Curuçá — Avenida Marechal Tito, 3.400, Itaim Paulista

– CEU Anhanguera — Rua Pedro Jose de Lima, S/nº, Anhanguera

Você tirou fotos nesse locais? Envie para a gente no Instagram com a hashtag #MonicaParadeEstadao e participe! Não se esqueça de informar onde você encontrou a estátua (por exemplo: na Avenida Paulista, altura do número 1000).

O Mônica Parade é uma ação do Mauricio de Sousa para comemorar os 50 anos da personagem dos gibis; 50 estátuas dela estão espalhadas por 35 bairros da capital paulista.