Maquiagem ‘apaga’ tatuagens de Zombie Boy

Maquiagem faz milagres? Tire suas próprias conclusões depois de assistir ao vídeo abaixo. Nele, o modelo canadense Rick Genest, que ganhou fama com seu corpo quase 100% tatuado, aparece irreconhecível em uma campanha publicitária para a marca de cosméticos Dermablend.

O vídeo, intitulado “Go Beyond The Cover” (vá além da capa, em inglês), mostra todo o trabalho dos maquiadores para esconder as tatuagens do modelo, que já participou do Fashion Rio e do videoclipe Born This Way, de Lady Gaga.