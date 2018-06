MarchaDaCerveja: Internautas farão passeata contra aumento da cerveja

Está em primeiro lugar nos Trending Topics, no Twitter. Internautas estão convocando uma passeata para 17/06 contra o aumento do preço da cerveja, prometido pelas fabricantes após o governo anunciar o aumento de impostos que incidem na gelada.

Segundo o Jornal da Tarde, a cerveja deve ficar 2,85% mais cara. A expectativa é da própria Receita Federal. Por conta disso, os internautas começaram a publicar #MarchaDaCerveja sem parar, convocando as pessoas a sair às ruas, “pelo menos”, em todas as capitais do Brasil.

“Por conta desse abuso contra o bem estar da sociedade, proponho que nos organizemos e façamos a Marcha da Cerveja, temos que nos unir em cada cidade e protestar para que o nosso direito de beber uma cerveja a preço popular não seja extinto para sempre”, chama o blog Testosterona, um dos que lideram o movimento.

Foto: Reprodução do blog Testosterona.