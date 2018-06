Marido dá o mesmo cartão de Dia dos Namorados há 34 anos: a cada ano, uma dedicatória

Foto: Reprodução

Ken Myers se diz um romântico confesso, mas há mais de 30 anos não gasta um centavo com presentes para a sua mulher. Desde quando se casaram, em 1979, ele dá, todos os anos, o mesmo cartão decorado com um menino oferecendo um coração a uma menina. Dentro do papel, as dedicatórias dos 34 Valentine’s Day se acumulam, mas Myers garante que ainda há espaço para muitos anos.

A esposa, Valerie, não se incomoda: “Eu adoro o cartão, e ele se tornou especial ao longo dos anos. Está muito bem conservado”, comemora. Caso você esteja pensando em aderir ao presente, pode começar hoje, dia em que se comemora o Dia de São Valentin – o dia dos namorados de muitos países.

(Via Daily Mail)