Foto: Reprodução

Depois de a Nike anunciar o lançamento do tênis do filme De Volta Para o Futuro, é a vez da Mattel noticiar que vai lançar o skate voador do filme. A empresa de brinquedos marcou a pré-venda do produto para o dia 1º de março. Caso haja compras suficientes até o dia 20, ele será fabricado. Se não, o dinheiro será devolvido ao consumidor. O único porém é que a réplica não flutua como no filme. Interessados?

(Via Gizmodo)