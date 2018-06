McDonald’s assume: maquia lanche nas fotos

Foto: lanche ‘real’ vendido nas lojas versus o sanduíche que aparece no comercial

Por que os lanches do McDonald’s parecem mais apetitosos e maiores nas fotos que estampam as lanchonetes e os comerciais de TV? A diretora de marketing do McDonald’s no Canadá, Hope Bagozzi, postou um vídeo no YouTube, respondendo à pergunta de um internauta.

O vídeo está abaixo, em inglês. Para resumir: o lanche que aparece nos comerciais não é o mesmo vendido em lojas. Usa-se os mesmos ingredientes, mas é montado por um ‘food stylist’ (sim, isso existe), com hambúrguer, picles, queijo e etc. milimetricamente dispostos para aparecer bem diante das câmeras. “A ideia é mostrar todos os ingredientes.”

Depois de fotos com tratamento de luz especial, o lanche ainda passa por uma rodada de Photoshop “para torná-lo mais apetitoso”, explica ela. Ou seja, além de ser outro lanche, a rede assume: há maquiagem para induzir o consumidor a comprar.

Assista todo o processo: