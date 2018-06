McDonald’s é processado: criança comeu camisinha usada lá, acusa mãe

Reuters

O McDonald’s foi processado por uma mãe que afirma que seu filho de dois anos comeu uma camisinha usada encontrada no playground da lanchonete em Chicago, nos EUA. Anishi Spencer entrou com processo nesta quarta.

Segundo ela, seus filhos, Jonathan Hines e Jacquel Hines encontraram uma camisinha usada no chão e rapidamente comeram. As duas crianças tiveram de ir ao hospital com dores e desconforto.

Na acusação, a mãe cita negligência pela falta de higiene na área infantil e falha em segurança para evitar “atividades libidinosas”. A mãe pede R$ 100 mil em indenização.

“É um caso muito nojento”, diz o advogado da mãe, Jeffrey Deutschman. Ele afirma que tentou contato com o McDonald’s, mas não obteve sucesso por conta da burocracia.

A reportagem entrou em contato com a rede de lanchonetes, mas não recebeu resposta.