Pode? O Metrô do Rio está com uma campanha para evitar filas na bilheteria durante show do Justin Bieber. Espalhou pelas estações cartazes com a frase: “Garanta aqui seu kit integração Metrô + Trem. Não queremos você xingando muito na internet”.

A campanha baseia-se num vídeo viral da internet em que um fã da banda Restart dizia que iria “xingar muito no Twitter” por uma confusão num show. Veja vídeo abaixo.

Via O Globo