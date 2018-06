Michel Teló já toca mais que Adele e Coldplay na Europa

Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, deixou para trás Adele e Coldplay nas paradas de sucessos de países como Itália, Espanha, Bélgica e Holanda. O cantor, que este ano levará seu show para sete cidades europeias, também já lançou uma versão em inglês para o hit, batizada de Of If I Catch You.

Depois de ganhar a Europa, o sertanejo quer agora emplacar no Reino Unido e EUA, maiores mercados da indústria fonográfica mundial. Será que consegue? A imprensa americana aposta que sim.

ATUALIZAÇÃO: Nesta quarta-feira, Ai Se Eu Te Pego conquistou o primeiro lugar entre as músicas mais baixadas no iTunes de mais três países da Europa: Portugal, Luxemburgo e Suíça. Veja o ranking completo aqui.