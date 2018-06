Viu alguma Mônica em SP? Mande o clique para nós!

A baixinha mais famosa do Brasil mede 1,60m e agora está nas ruas de São Paulo. Para comemorar os 50 anos da personagem dos gibis, Mauricio de Sousa organizou a Mônica Parade: 50 estátuas dela espalhadas por 35 bairros da capital paulista.

O fotógrafo do Estadão Evelson de Freitas já registrou a personagem em alguns pontos da cidade. Você também avistou alguma? Faça uma foto com a dentuça – ou apenas dela, se não quiser aparecer – e mande para nós com a hashtag #MonicaParadeEstadao no Instagram. Não se esqueça de informar onde você encontrou a estátua (por exemplo: na Avenida Paulista, altura do número 1000).

Vamos colocar as melhores fotos no mapa abaixo. Participe!