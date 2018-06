Mulher diz ter sido salva por implante de silicone em acidente de carro

Uma mulher afirma ter sido salva por seus implantes de silicone. Sheyla Hershey dirigia para buscar seu marido em uma festa quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. De acordo com ela, o airbag do carro não abriu na hora da colisão, mas seus seios – um dos maiores do mundo – foram capazes de amortecer o impacto. “Os meus implantes salvaram a minha vida”, disse ela. “Meus seios estão muito doloridos e com alguns arranhões, mas sei que teria sido gravemente ferida, não fosse por eles, porque eles ficam muito próximos do volante.”

(Via NYDailyNews)