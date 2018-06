Mulheres com enxaquecas têm menos interesse em sexo, aponta estudo

Foto: Reprodução

A universidade de Pavia, na Itália, verificou que 90% das mulheres que procuram tratamento para suas dores de cabeça constantes têm uma vida sexual menos ativa. O estudo foi realizado com 100 mulheres de idade média de 40 anos. Elas passavam por tratamentos contra enxaquecas e dores crônicas, e responderam a um questionário sobre a vida sexual, além de exames neurológicos e físicos.

O estudo, publicado no Jornal de Medicina Sexual, explica que pessoas que sofrem com as dores de cabeça têm variações de humor que provocam crises depressivas e ansiedade – o que afetaria o desejo sexual. Além disso, os medicamentos tomados para controlar as crises podem interferir no desempenho.

(Via Daily Mail)