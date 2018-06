Mulheres pensam mais em comida que em sexo, aponta estudo

Um estudo nos EUA aponta que as mulheres pensam mais em comida do que sexo: em média, são 10 pensamentos eróticos por dia e 15 sobre alimentos. A pesquisa é da Universidade de Ohio. Os homens, por outro lado, pensam quase o mesmo em sexo (19 vezes por dia) do que em comida (18 vezes).

A pesquisa foi feita com 283 estudantes, que tinham idades entre 18 e 25 anos: eles contaram quantas vezes por dia pensavam em comida, sexo e sono e apertavam botões de um contador, parecido com um controle remoto, para computar os resultados.

Ah, tanto homens quanto mulheres pensam mais em sexo e comida do que em dormir: 11 vezes ao dia para eles e 8,5, para elas.

Via Alfa