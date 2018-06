Mulheres são em média 4 quilos mais gordas do que afirmam ser, aponta estudo

Dois terços das mulheres mentem em relação ao peso, ‘tirando’ em média 4 quilos do valor mostrado pela balança ao falar sobre isso com os companheiros, amigos e até mesmo suas mães. O resultado disso é que muitas ficam confusas sobre o próprio corpo, comprando roupas que não condizem com suas silhuetas. Em outras palavras: acabam acreditando na mentira que contam.

A pesquisa, realizada com 2 mil mulheres, também mostra que elas ‘diminuem’ os números do vestido, sutiã e até mesmo do tamanho do sapato. Para ficar ainda pior, 17% das mulheres entrevistadas afirmam que chegam a cortar as etiquetas das roupas para que ninguém veja qual é o número que elas usam.

(Via Daily Mail)