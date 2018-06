SÃO PAULO – No último debate realizado na noite desta sexta-feira, 24, na TV Globo, antes do segundo turno, o humor voltou a tomar conta da internet. Entre respostas dos candidatos Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) e manifestações da plateia, as redes sociais eram tomadas por montagens e piadas com reações ao que acontecia na tela.