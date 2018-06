Não vou cantar rock para conquistar o público, diz Ivete

Mais polêmica no Rock in Rio. Depois de Claudia Leitte provocar alvoroço nos roqueiros ao cantar Rolling Stones e Led Zeppelin em seu show, sua colega baiana Ivete Sangalo disparou: “Ninguém tem obrigação de gostar de mim. Não vou fazer malabarismos, virar cambalhotas, nem cantar uma música da Alanis Morissette para conquistar o público. Sou uma cantora de axé e por isso fui contratada no festival”, segundo o jornal O Globo.

A cantora ainda disse que “nada é mais rock’n’roll” que o ritmo baiano. “Dalila é a minha música mais heavy metal e vai estar no repertório. Gosto muito de som pesado. Aliás, o axé tem uns riffs de guitarra, que, se apertar um pouco mais, vira heavy metal”, afirmou.

Veterana no Rock in Rio, Ivete se apresenta nesta sexta-feira na Cidade do Rock. Vão assistir?