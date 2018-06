Nas redes sociais, novo site do Estadão é elogiado por design e navegação mais fácil

O redesenho do site do Estadão foi bem recebido nas redes sociais. No ar desde o último sábado, 31, a nova versão do portal rendeu comentários positivos entre usuários do Twitter, Facebook, Google+ e Instagram. O design moderno e navegação mais fácil foram os pontos mais elogiados. “Gostei do novo site! Está mais colorido e chama mais atenção para leitura. Acho importante renovar sempre, é uma forma do jornalismo tradicional manter o seu espaço”, escreveu Thaís Moraes Macedo, seguidora do Estadão no Facebook. “Muito bom o novo site. Painel limpo, com visual bonito e intuitivo”, notou Edmilson Papo, seguidor do jornal no Twitter.

O novo recurso para compartilhar notícias também foi bem aceito pelos usuários. Agora, basta selecionar o trecho que você quer em destaque e clicar no ícone do Facebook (ou Twitter, se preferir tuitar) para publicar o link. “Melhorou bastante a arquitetura”, notou Lucas Cosso, outro seguidor do jornal no Facebook.

Uma das novidades em redes sociais que estreou com o novo portal é a ferramenta #EstadaoMetroSP, que permite acompanhar a situação das linhas em tempo real, segundo a avaliação dos usuários no Twitter. Através da plataforma, os leitores do Estadão também podem mandar seu tweet e dizer como está o Metrô. “Bela iniciativa, pois geralmente só há indicadores online do transporte rodoviário”, escreveu Olavo Felipe Souza. Para conferir, acesse: www.estadao.com.br/e/estadaometrosp.