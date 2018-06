Niemeyer recebe homenagem em SP só dada a presidentes e governadores

Não é só o imenso mural de 52 metros de altura feito pelo artista Eduardo Kobra (foto) – o qual foi inaugurado hoje – que marcam as homenagens a Oscar Niemeyer na cidade de São Paulo. A Prefeitura entregou nesta sexta-feira uma homenagem póstuma à viúva do arquiteto, Vera Lucia Niemeyer.

A Medalha 25 de Janeiro, entregue por Fernando Haddad, é uma honraria entregue pela Prefeitura no aniversário de São Paulo em reconhecimento a personalidades que prestaram bons serviços para a cidade.

“Até hoje essa medalha tinha sido oferecida apenas para presidentes da República e governadores do estado de São Paulo, mas eu entendi que, nesse primeiro ano do nosso governo, nós deveríamos escolher uma personalidade que fosse da ciência ou das artes para representar a riqueza de São Paulo. Riqueza da geração de conhecimento e cultura, e é evidente que o nome de Oscar Niemeyer surgiu naturalmente”, disse o prefeito, de acordo com o site da Prefeitura.

Fotos: Marcio Fernandes/Estadão e Divulgação