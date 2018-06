No Twitter, Mangueira dispara como favorita no Rio

No primeiro dia de desfiles na Sapucaí, a Estação Primeira de Mangueira dominou a preferência do público. Na votação pelo Twitter, por meio de uma ferramenta inédita do Estado para acompanhar o evento nas redes sociais, foram mais de 15 mil menções à escola. “Tô caindo de sono aqui, mas ontem só fui dormir depois do desfile da minha @gresmangueira. Foi incrível. #jáganhou”, disse o internauta Renan Batista (@rvioleiro)

Beija-Flor ficou em segundo, com 13,6 mil tweets. Salgueiro recebeu 8.100 mensagens e ficou pouco a frente da Grande Rio, com 7.800 menções.

No enquete do Estado no Facebook, Mangueira saiu vitoriosa. Beija-Flor ficou em segundo e, Salgueiro, foi a terceira escola mais votada.

