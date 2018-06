Nova pílula faz bêbados ficarem sóbrios rapidamente

Exagerou na bebida alcoólica? Seus problemas acabaram. Um comprimido promete acabar rapidamente com a embriaguez. Pesquisadores da Adelaide University estão desenvolvendo uma pílula que age diretamente no cérebro, cortando os efeitos do álcool no organismo.

O objetivo maior do estudo é o tratamento de alcoólatras. “Os dependentes do álcool podem tomar uma pílula por dia ou ainda implantar um chip que faça a administração da droga no corpo em doses controladas e constantes”, dizem os pesquisadores.

Detalhe: o tal chip poderia localizar os bêbados por GPS.

Via Época Negócios