Nove em cada dez pessoas usam o celular no banheiro, aponta estudo

As revistas perderam o posto como distração: em uma pesquisa realizada com 1000 pessoas, 90% admitiram que usam o aparelho móvel para retornar a ligações no banheiro. Além disso, 75% delas admitiram jogar, navegar na internet, mandar emails e mensagens enquanto satisfazem suas necessidades. O questionário também mostrou que 1 em cada 5 homens atende a conference calls nos aposentos. Resta tomar muito cuidado para não ligar as câmeras dos telefones durante as ligações.

