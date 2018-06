Oasis conquistava o mundo em 1995: ‘(What´s the Story) Morning Glory?’ completa 18 anos

Você pode até não saber. Mas em 1995 o mundo da música vivia uma guerra nada fria entre duas bandas inglesas. Os bonitinhos do Blur e os desbocados irmãos Liam e Noel Gallagher. A batalha era pela posição de destaque principal de um movimento que se chamava Britpop.

A arma, talvez letal usada pelos irmãos mais famosos de Manchester, foi um álbum chamado (What´s the Story) Morning Glory? O disco explodiu no mundo todo e foi lançado justamente no início de outubro de 1995 (dia 2, para ser exato). E na época, caros coleguinhas mais novos, ainda se consumia o álbum físico em formado Compact Disc.

Os números alcançados pela obra falam por si. vendeu 23 milhões de cópias em todo o mundo, 4,8 milhões apenas na Inglaterra. Foi disco de ouro na Alemanha, quatro vezes platina nos Estados Unidos (e oito no Canadá!)… a lista de recordes é incrível.

Mas o álbum não se resume aos números. Ele é, com o perdão do clichê, uma sucessão de sucessos. É o disco que trouxe Wonderwall ao mundo, Morning Glory, Hello e…termina com Champagne Supernova, uma música de mais de sete minutos que conseguiu (e isso sempre é uma vitória) tocar em rádios de todo o planeta.

O Oasis começa a ganhar a batalha… e o Blur teria que se contentar com a segunda posição. / DANIEL FERNANDES