Obama irá jantar com Uggie, o cachorro de ‘O Artista’

EFE – O cão Uggie, que atuou no filme ‘O Artista’, recebeu um convite para participar do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, que também recebe o presidente americano Barack Obama. Uggie recebeu um convite do jornal ‘The Washington Times’.

“É um orgulho para o ‘Washington Times’ anunciar que Uggie, o famoso cão que participou do filme que venceu o Oscar em 2012, aceitou o nosso convite”, declarou o jornal. A respeitada publicação americana justificou o convite dizendo que Uggie é muito mais do que um animal: ele é “suave, divertido, tem um agradável smoking e sabe quando se sentar”.

A esperança de Uggie e seu treinador, segundo informou o jornal de Washington, é de poder falar – ou pelo menos interagir – com o presidente americano. O cão da raça Terrier já possui experiência em atos públicos, propagandas e filmes, mas ainda não tem em seu currículo um encontro com membros da elite política mundial.

O último filme em que Uggie atuou, ‘O Artista’, venceu 5 Oscars, 3 Globos de Ouro e foi bastante elogiado pela imprensa especializada.