Orgasmo pode causar amnésia, aponta estudo

Sexo pode afetar a memória. A Universidade de Georgetown, nos EUA, publicou um estudo de caso interessante: uma mulher de 54 anos chegou ao hospital reclamando que não se lembrava de nada do que havia ocorrido nas últimas 24 horas. E tudo começou após um orgasmo, ao fazer sexo com seu marido.

Os autores da pesquisa dizem que ela sofreu amnésia temporária por conta do sexo, uma situação rara e que dificilmente ocorrerá novamente com a mesma pessoa. “Pode estar relacionada a alterações no fluxo sanguíneo que alimentam a formação de memórias do cérebro – uma consequência da circulação sanguínea que ocorre durante o sexo.”

Segundo os estudiosos, a tal amnésia ocorre apenas em 3 a 5 pessoas a cada 100.000. Com homens e mulheres, principalmente com mais de 50 anos.

Via ABCNews