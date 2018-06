Ouvir Adele faz chorar, diz psicólogo

Foto: Reprodução

Você chora com a música Someone Like You? Não há motivos para se envergonhar: é científico. Em entrevista ao Wall Street Journal, o psicólogo Martin Guhn afirma que Adele modula o tom da sua voz nas notas longas de suas músicas para estender uma sensação de emoção que se tem com os acordes de tom menor nas canções. E, segundo uma pesquisa que foi co-autor em 2007, a música produz mais efeitos emocionais quando há essas alterações de timbre, volume e harmonia na canção.

As alterações físicas provocadas pela música já são objeto da ciência há tempos. Vinte anos atrás, o psicólogo britânico John Sloboda realizou uma pesquisa em que pediu a pessoas que choravam em músicas para identificar os pontos mais emocionantes nas canções. Dos 20 trechos mais citados, 18 faziam o movimento musical chamado apogiatura, quando uma nota menor é introduzida antes de uma principal, retirando parte do tempo dela. Esta quebra, ainda adicionada a letras poderosas, é que provoca fortes emoções nos ouvintes. Mais tranquilos?

(Via Daily Mail)