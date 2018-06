‘Até você vai ficar re-zan-do’. Esse é um trecho da paródia que um padre de Recife fez da música ‘Show das poderosas’, da cantora Anitta. A coreografia do sacerdote inclui sinais de ‘chifrinho’ com as mãos e foi apresentada em uma formatura. O padre teria sido chamado pelos seus superiores para pedir desculpas.

No momento em que esse post estava sendo escrito, o vídeo tinha 66.501 visualizações. Vocês acham que o padre conseguiu animar a plateia?