Papa vai usar Twitter para atrair jovens ao Vaticano

O Papa está querendo ficar pop. Nesta Quarta-feira de Cinzas, a rádio do Vaticano anunciou a sua estratégia para atrair o público mais jovem às celebrações da Quaresma: Bento XVI será agora um usuário regular do Twitter, e publicará diariamente mensagens reflexivas no microblog.

O Papa escreveu hoje, no primeiro dia da quarentena: ‘A Quaresma nos oferece mais uma vez a oportunidade de refletir sobre a alma da vida cristã: a caridade’. Os tweets são publicados em quatro línguas, e, conforme explicou o secretário de comunicação da Igreja, “muitas mensagens do Evangelho cabem em 140 caracteres”. Irá segui-lo?

