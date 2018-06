PARTICIPE: Clique a SP que não está nos cartões-postais e mande para o ‘Estadão’

Como é São Paulo para você? Em homenagem ao aniversário de 459 anos da cidade, que será comemorado na próxima sexta-feira, O Estadão convida paulistanos a clicarem o município por uma óptica bem particular.

Qual é o cantinho de SP que não está nos cartões-postais, mas faz parte da sua vida e merece ser compartilhado e descoberto por todos? Usem bastante a imaginação e a memória afetiva de vocês. Pode ser a sua rua, o metrô, um grafite no muro, aquela mercearia que parece de antigamente… Enfim, vale tudo, só vamos evitar as mesmas cenas de sempre: Masp, prédio do Banespa, Viaduto Santa Ifigênia, etc, ok?

Façam seus cliques e postem no Instagram com a hashtag #SPEstadao. Se preferir, mande para o e-mail estadao@gmail.com. As melhores imagens farão parte de uma grande galeria que publicaremos no dia 25 de janeiro para homenagear a nossa cidade. Bora?

Abaixo, algumas imagens de exemplos que separamos para inspirar vocês.

Foto: markhillary/Flickr/Creative Commons

Foto: elbragon/Flickr/Creative Commons

Foto: astrangelyisolatedplace/Flickr/Creative Commons

