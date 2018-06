PARTICIPE: Envie uma foto com um sorriso para 2012

A chegada de um novo ano sempre vem acompanhada de novos planos, desejo de renovar sentimentos e promessas. Por isso, o estadão.com.br convida os seus leitores a enviarem imagens de boas-vindas ao ano de 2012!

Encaminhe uma foto que tenha um belo sorriso (ou vários) para: estadao@gmail.com

No e-mail, coloque o seu nome completo, cidade e estado onde mora, e o nome da pessoa que está na foto. Capriche na imagem e na paisagem! As melhores fotos farão parte de uma galeria virtual que será publicada no fim do mês.

Abaixo, algumas ideias para inspirar vocês. Bora?

Fotos: Flickr/Creative Commns