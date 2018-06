Tem dúvidas sobre o Marco Civil da Internet? O Link, em parceria com o Twitter, entrevista nesta tarde o relator do projeto, deputado Alessandro Molon (PT-RJ). Você pode participar da conversa mandando suas perguntas com a hashtag #MolonResponde. Os jornalistas do Estado vão participar com a hashtag #EstadaoLink.

Acompanhe a discussão abaixo:

